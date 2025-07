„The Hunger Games: Sunrise on the Reaping”: Das solltest du über den neuen „Tribute von Panem“-Film wissen🥖🔆

Mittlerweile ist es knapp zwei Jahre her, dass das Prequel „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ in den Kinos erschienen ist. Und leider müssen alle Fans auch noch ein weiteres Jahr auf den neusten Teil der Reihe warten. „Sunrise on the Reaping“ soll aktuell in Deutschland am 19. November 2026 erscheinen.