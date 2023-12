"Percy Jackson: Die Serie": Alle Infos zu Staffel 2

"XO, Kitty" Staffel 2: Kehrt "To All the Boys"-Star Lana Condor als Lara Jean zurück!? 😱😍

In dem Spin-Off "XO, Kitty" zu der "To All The Boys"-Reihe dreht sich alles rund um Lara Jeans kleine Schwester Kitty. Ob wir Lara Jean in der zweiten Staffel der Serie sehen werden, hat Lana Condor nun selbst verraten!