Nur noch wenige Stunden: Darum schmeißt Netflix „Die Tribute von Panem“ nach kurzer Zeit raus

Die Uhr tickt, denn zum 31. August wird die „Die Tribute von Panem“-Reihe von Netflix verschwinden.

Die vier Filme „The Hunger Games“ (2012), „Catching Fire“ (2013) und „Mockingjay - Teil 1” (2014) und Teil 2 (2015) sind für Fans der Panem-Story jetzt noch mal besonders interessant, da Ende des Jahres die Vorgeschichte zu Katniss’ (Jennifer Lawrence) Abenteuern, „Die Tribute von Panem: The Ballad of Songbirds and Snakes“ in die Kinos kommen wird

Hollywood versucht mit dem neuen Film an den mega Erfolg von vor knapp zehn Jahren anzuschließen. Immerhin konnte die Panem-Saga fast drei Milliarden Dollar einspielen.

Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence wurde in ihrer Rolle als Rebellin Katniss zum Weltstar.