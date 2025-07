"Berlin – Tag und Nacht": Endgültig Schluss!

Janni nimmt sich vor, ab sofort nur noch ein berufliches Verhältnis mit Oliver zu führen, da Elias nun über seine Adoptionsgeschichte Bescheid weiß. Um sich abzulenken, stürzt sie sich in ihre Arbeit und die Ausstellung der Kunst-AG. Bei dieser will aber keiner ihrer Schüler*innen helfen. Überraschend bietet plötzlich Oliver seine Hilfe an. Nach anfänglicher Skepsis arbeiten die beiden aber super zusammen und haben sogar Spaß bei der Sache. Zum Abschied umarmt Janni plötzlich ihren Chef und verschwindet schnell peinlich berührt.

Doch kurze Zeit später bekommt sie eine Nachricht – Oliver lädt sie zum Abendessen ein! Janni sieht das als Essen zwischen Freunden an, auch wenn Karla da anderer Meinung ist. Nachdem die Reservierung beim Italiener aber ins Wasser fällt, lädt Janni Oliver zu sich zum Kochen ein. Die beiden genießen die Zeit miteinander richtig und kommen sich näher. Beim Abschied küsst Janni ihren Chef dann! Etwas verunsichert und überfordert gehen die beiden auseinander und Janni bereut ihre Aktion sofort. Hat sie ihre Beziehung und ihren Job nun aufs Spiel gesetzt?

