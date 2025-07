"Berlin – Tag und Nacht": Mike zerrissen von seinen Gefühlen

Obwohl Mike und Milla alles daransetzen, ihre Beziehung zu retten, gibt es da ein „kleines“ Problem: Mike bekommt Sara einfach nicht mehr aus dem Kopf – es geht sogar so weit, dass er sogar von ihr träumt! Trotzdem will er das Ganze noch nicht wahrhaben und stürzt sich in die Planung einer romantischen Reise nach Venedig mit Milla. Doch trotz der Ablenkung schweifen seine Gedanken immer wieder zu Sara. Er kommt ins Grübeln und überlegt – hat Sara vielleicht auch wirklich Gefühle für ihn? Die Unruhe treibt ihn auf die Suche nach Antworten. Wie sehr das am Ende wohl sein Leben auf den Kopf stellt?

