Netflix wird demnächst viel, viel nerviger

Werbung! Man ist nirgendwo vor ihr sicher: Sei es auf Instagram, TikTok, im Fernsehen und sogar auf Netflix. Alle, die nicht allzu viel Taschengeld bekommen, kennen wahrscheinlich das günstigste Netflix-Abo für 4,99 Euro/Monat. Das hört sich wie ein billiger Preis an, um „Stranger Things“, „Wednesday“ und Co. zu schauen, aber es gibt einen Haken: Es werden Werbeunterbrechungen in die Serien oder Filme reingeschnitten, die man in den teuren Abos nicht hat – also genau das, was früher schon im Fernsehen richtig genervt hat. Wer aber jetzt schon von der ganzen Werbespots genervt ist, sollte sich gut anziehen, denn bald wird es noch viel, viel mehr Werbung geben …