"Berlin - Tag und Nacht" (BTN) ist die beliebteste Reality-Soap des Senders RTL 2. Die Serie zeigt das Leben verschiedener Charaktere (Joe, Ole, Alina, Jessica ...) in der Hauptstadt Berlin. Und die WG's haben es in sich: Freundschaft, Liebe, Eifersucht und Intrigen stehen auf dem Programm der BTN'ler. Bei "Berlin - Tag und Nacht" gibt es verschiedenen Wohngemeinschaften (z.B. die WG von Joe, das Loft und das Hausboot) oder Arbeitsplätzen (wie z.B. dem Club Matrix und dem Frisuersalon Schnitte).

Berlin - Tag und Nacht: Alle Schauspieler und Charaktere

Die Handlung von "Berlin - Tag und Nacht" inklusive der Charaktere sind frei erfunden. Die Rollen sind überwiegend durch Laiendarsteller besetzt, also nicht ausgebildete Schauspieler.

"Berlin - Tag und Nacht" läuft immer montags bis freitag um 19 Uhr bei RTL 2. Am 12. September 2011 lief die erste Folge von BTN! Eigentlich waren vom Sender nur 120 Folgen geplant, aufgrund des großen Erfolgs wird BTN aber auf unbestimmte Zeit weiter produziert. Außerdem wurde ein Spin-off von "Berlin - Tag und Nacht" bei der Produktionsfirma "filmpool" bestellt: "Köln 50667". Zum Start der neuen Serie wechselte die beliebte Darstellerin Meike (Pia Tillmann) von Berlin nach Köln und stellte so einen Zusammenhang der beiden Serien her.

"Berlin - Tag und Nacht" verpasst? Dann laufen die Folgen:

im TV bei RTL 2 - Mo-Fr um 19:00 Uhr

im TV bei RTL 2 - Mo-Fr um 13:55 Uhr

online bei RTL 2 YOU - Mo-Fr um 19:05 Uhr

online bei TVNOW - jede Folge direkt nach TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf Abruf

in der "Berlin - Tag & Nacht“-App - jede Folge direkt nach TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf Abruf

