"Berlin – Tag und Nacht": Die Entführung eskaliert!

Amelie und Valentina sind gerettet! Mike ist fassungslos, als sich herausstellt, dass hinter der ganzen Aktion sein Vater Frank zu stecken scheint, der die Niere von Valentina, seiner eigenen Tochter, an einen Organhändler verkaufen wollte! Erfolglos versucht er seinen Vater zu erreichen – bis der sich plötzlich bei ihm meldet und sich als Opfer darstellt. Fassungslos beschließt er, nun besonders für Valentina dazu sein und ihr zu zeigen, dass sie in ihm, Milla und Amelie eine Familie in Berlin hat – sie muss mit Frank endgültig abschließen und kann sich bei ihnen in Berlin ein neues und sicheres zu Hause aufbauen.

Für Lennart ist die Situation auch nach Amelies Entführung noch ziemlich schlimm – er kann seinen Beschützerinstinkt nicht abschalten und würde am liebsten 24/7 bei Amelie sein. Doch als sie später als er in die Schule muss, trennt er sich schweren Herzens, macht sich aber die ganze Zeit nur Sorgen. Zurecht? Denn Amelie taucht nicht wie besprochen in der Schule auf! Ist sie etwa schon wieder entführt worden? In seiner Sorge erfahren nun auch Sina und Jonas von dem Vorfall, die sofort auf seiner Seite sind und finden, dass seine Befürchtungen gerechtfertigt sind. Doch dann die große Erleichterung: Amelie hin nur in einer kaputten U-Bahn fest und hat sich dadurch verspätet. Für Lennart steht aber fest: Er will Amelie dauerhaft beschützen! Da kommt er auf eine ziemlich verrückte Idee…

