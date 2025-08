"Berlin – Tag und Nacht": Macht Mike einen Rückzieher!?

Peggy kann ihre traumatische Zeit im Knast nur langsam hinter sich lassen. Gerade fängt sie an, alles zu verarbeiten, da kommt schon die nächste Schocknachricht ins Haus geflogen: Rick will seine Anteile an der Schnitte verkaufen! Das nimmt Peggy ganz schön mit.

Als dann auch noch Sara auf sie zukommt und ihr vorschlägt, die Anteile zu kaufen und ihre neue Geschäftspartnerin zu werden, ist so völlig überfordert zunächst. Eigentlich kommt das Angebot doch zur richtigen Zeit, oder? Aber dann wäre da noch Chiara, die selber in die Schnitte einsteigen wollte und sich nun von Sara hintergangen fühlt, da sie überhaupt nicht bedacht oder gefragt wurde. Wie wird sich Peggy wohl entscheiden?