"Berlin – Tag und Nacht"-Star Liza Waschke: "Die Trennung war die richtige Entscheidung"

Milla und Mike hatten sich schon länger etwas auseinandergelebt, der Knackpunkt für die Trennung war aber letztendlich, dass Mike Milla betrogen hat. Auch wenn Milla ihrem noch Ehemann zunächst eine weitere Chance gegeben hätte. Für Liza wäre das nicht infrage gekommen: „Milla und Liza sind gerade sehr weit voneinander entfernt, was den Umgang damit angeht. Würde man mich betrügen, wäre das definitiv ein Trennungsgrund, da gäbe es überhaupt keine Diskussion. Das, was Milla getan hat, den Seitensprung zu verzeihen und an der Freundschaft festzuhalten, das würde so in meiner Welt nie passieren. Aber das ist auch wieder das Spannende: Milla so zu spielen, auch wenn ich ihr Verhalten persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann.“

Also wäre eine Freundschaft mit einem Ex-Partner generell vollkommen ausgeschlossen? „Ich denke, es kommt auf die Umstände an, ob man nach einer Beziehung noch befreundet sein kann. Bei mir war das bisher nicht so. Ich hatte aber auch noch keinen Partner, mit gemeinsamer Verantwortung, wie zum Beispiel ein gemeinsames Haus, gemeinsame Haustiere oder gemeinsame Kinder. Ich glaube, dann ist das noch mal eine andere Nummer. Bei mir gibt es bisher keine Freundschaft zu Ex-Partnern. Man kann im Guten auseinandergehen, das kenne ich auch, und wenn man sich zufällig trifft, grüßt man sich, aber generellen Kontakt habe ich zu keinem meiner Ex-Partner.“