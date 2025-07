Mario und Peach nur Freunde? Nintendo spricht endlich Klartext

Seit dem ersten Auftritt von Prinzessin Peach im Jahre 1985 sind 40(!) Jahre vergangen und in der Zeit ist Peach auch einen Wandel durchlaufen. Heutzutage ist sie so viel mehr als die simple Maid in Not, die Rettung braucht. In Spielen wie „Princess Peach: Showtime!“ oder dem „Super Mario“-Film von 2023 nimmt Peach das Ruder selbst in die Hand und beweist, dass sie mittlerweile ganz allein Abenteuer erleben kann und von niemandem abhängig ist. Also dürfte es gar keine große Überraschung sein, dass sie selbst entscheidet, wen sie datet oder nicht datet … Let’s a go, Peach!