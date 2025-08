Daniel Seavey: „Ich habe wieder richtig Spaß am Leben.“

Welchen der 12 Songs von „Second Wind“ Daniel selbst am meisten feiert? Das hat er uns auch verraten: „Aktuell ist es 'Sleeping With The Lights On'. Das war eigentlich der Song, den ich am wenigsten mochte, als ich das Album veröffentlicht habe. Ich dachte einfach, das ist der am wenigsten kommerzielle. Für die Live-Shows fand ich ihn ganz gut, aber ich hätte nie gedacht, dass die Leute sich so in den Song verlieben würden. Die Leute haben wirklich eine Verbindung zu dem Song gefunden und er ist irgendwie zum lautesten Song der Show geworden. Jetzt höre ich ihn mir an und denke: 'Moment mal, ich mag den Song wirklich sehr.' Und für mich klingt er jetzt wie ein ganz anderer Song.“

Und plötzlich war der Song auch als TikTok-Sound ziemlich beliebt – zwei Monate nach dem Release. Woran das lag? Daniel hat da eine Vermutung: „Ich glaube, es waren die Shows. Ich bin runter an die Absperrungen gegangen und habe mit den Fans gesungen, und die Leute scheinen das zu lieben. Es gibt online so viele verrückte Kommentare dazu. Das hat einen großen Teil dazu beigetragen, warum es so gut läuft, glaube ich. Es ist lustig, weil ich das in der Vergangenheit schon mit anderen Songs gemacht habe, an die Absperrung zu den Fans zu gehen. Es hat aber nie so funktioniert wie bei 'Sleeping With The Lights On'. Es macht aber Spaß, zu sehen, wie es passiert. Es ist wirklich cool!“