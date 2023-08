Reneé Rapp: "Niemand sollte jemals gezwungen werden, sich zu outen!"

Neben der Musik ist Reneé Rapp auch als Schauspielerin tätig. In "The Sex Lives Of College Girls" spielt sie mit Leighton einen queeren Hauptcharakter. Haben es die teilweise parallelen Erfahrungen leichter gemacht, sich in die Rolle hineinzuversetzen? "Ich denke, es war von Natur aus einfacher, weil ich denke, dass man als lesbischer Mensch die Erfahrung des Lesbisch seins versteht, oder wie auch immer diese spezifische Erfahrung für einen selbst aussieht. Aber ich glaube, es war in gewisser Weise auch schwer." Was genau hat es so schwer für sie gemacht? "Es war wie ein erneutes Coming-Out auf einer sehr öffentlichen Plattform, und das ist irgendwie nervig. Es gibt auch eine Menge Sachen, die ärgerlich sind. Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld akzeptieren mich plötzlich viel mehr, weil sie jetzt gezwungen sind, es öffentlich zu tun. Es ist ein bisschen unangenehm", erklärt die Sängerin.