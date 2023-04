Mimi Webb: "Harte Zeiten durchzustehen macht einen stärker!"

Mimi Webb nahm während der Corona-Pandemie so richtig Fahrt auf, nachdem Charli D’Amelio ihren Song "Before I Go" in einem ihrer TikTok-Videos verwendet hat. Seitdem konnte die junge Sängerin schon einige Erfolge verbuchen, darunter ein Aufritt beim Jubiläum der Queen letztes Jahr, und Chartplatzierungen mit Songs wie "House on Fire" und "Red Flags". Am 03. März veröffentlichte Mimi ihr Debütalbum "Amelia“"und stieg in den UK-Charts auf Platz Nummer 4 ein. Wir haben die Sängerin vor ihrem Konzert in München getroffen und mit ihr im exklusiven BRAVO-Interview über ihr Debütalbum und die Bedeutung einiger ihrer Songs gesprochen.