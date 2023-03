Niall Horan über kommende Live-Auftritte und Tourpläne: "Ich kann es kaum erwarten!"

Seine "Nice To Meet Ya"-Welttour musste Niall Horan aufgrund der Corona-Pandemie in 2020 komplett absagen. Nach drei Jahren ohne Live-Auftritte vor Publikum ist der Sänger nun aber bereit wieder auf der Bühne zu stehen und wird dieses Jahr noch bei diversen Festivals auf der ganzen Welt auftreten. Aber selbst ein erfahrener Musiker wie Niall wird vor solchen Auftritten noch ganz nervös – besonders nach so langer Zeit: "Letztens bin ich bei meiner Plattenfirma aufgetreten, praktisch nur vor Mitarbeiter*innen, die jeden Tag mit mir an allem arbeiten, und ich habe mir fast in die Hose gemacht. Es ist schon so lange her! Seit der Pandemie war es das erste Mal, dass ich vor irgendjemandem und einem Raum voller Leute, die ich gut kenne, etwas gespielt habe – ich war so nervös!" Trotzdem freut er sich schon, wieder vor vielen Menschen auf der Bühne zu stehen: "Ich kann es kaum erwarten, wieder unterwegs zu sein. Ich liebe es, live aufzutreten. Es gibt kein besseres Gefühl, als da oben zu stehen und die Leute sind begeistert von dem, was du geschrieben hast, und dann singen es Zehntausende zu dir zurück. Ich glaube, die Festivals werden unglaublich sein – es wird verrückt sein. Ich liebe es selbst, auf Festivals zu gehen, und ich weiß, wie es sich anfühlt, in einer Menge zu stehen und eine Band oder einen Künstler zu sehen, den man liebt."