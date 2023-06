Niall Horan: Das steckt hinter den Songs seines neuen Albums "The Show"

Als einer der Lieblingssongs der Fans scheint sich "You Could Start A Cult" herauszukristallisieren – und es ist einer seiner bisher romantischsten Songs! Doch wie kam er auf den Songnamen? "Es war ein Titel, der herumflog. Er sprach mich an, weil ich viel True Crime anschaue. Das ist alles, was ich mache. Das ist alles, was wir machen", so Niall und erklärt, dass er durch seine Freundin zu den True Crime Sendungen gekommen ist. "Ich habe den Titel einfach eines Abends aufgeschrieben haben, als wir uns etwas angesehen haben. Ich fand es anfangs lustig. Du könntest wirklich eine Sekte gründen, und ich würde dir ins Feuer folgen. Es begann als Scherz und wurde zu diesem wirklich süßen Lied, es ist lustig." Und um was geht es jetzt wirklich in dem Song? "Es ist ein reines Liebeslied. Es ist ein Liebeslied am Ende des Tages und das gefällt mir irgendwie", erzählt Niall.