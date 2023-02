Niall Horan: "Wir können selbst entscheiden, wie wir unser Leben leben wollen."

Mit "Heaven" startet Niall nun in ein neues Kapitel. Doch warum wählte der Sänger genau den Song, um dieses einzuleiten? "Es fühlte sich richtig an. Wenn ich an meine ersten Singles von vorherigen Projekten denke, dann ist das ‚Slow Hands‘, das war so eine Art Mid-Tempo-Song. Ich hatte noch nie einen superschnellen Song. Vielleicht war ‚Nice To Meet Ya‘ etwas schneller, aber auch nicht superschnell. Und ‚Heaven‘ fühlte sich wie das richtige Tempo an, um damit zurückzukommen. Wenn ich zu schnell zurückkäme, würde das die Leute verschrecken, dachte ich. Außerdem hatte ich das Gefühl, dass der Song das Album sehr gut einleitet. Ich denke, man kann sehr deutlich hören, wofür der Song steht und worum es geht. Es ist die richtige Botschaft für das ganze Album", so Niall. Apropos Album… Das hat der Sänger auch schon vor wenigen Tagen angekündigt! Nialls drittes Studio-Album wird "The Show" heißen und am 09. Juni 2023 erscheinen!