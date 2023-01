Lukas Graham über zerbrochene Freundschaften: "Manche Leute werden einfach zu eifersüchtig."

Wir alle haben es schon erlebt: Freund*innen haben uns verlassen, aber wir haben auch neue Freundschaften geschlossen. Davon sind auch Stars wie Lukas Graham nicht ausgeschlossen, denn mit seinem Erfolg können manche einfach nicht umgehen: "Ich hatte mehrere Freund*innen, auch einige meiner ältesten Freund*innen, die gegangen sind. Manche Leute werden einfach zu eifersüchtig und sie können nicht damit umgehen, dass andere Leute Erfolg haben und sie nicht – oder, dass andere Menschen glücklich sind, weil sie selbst so unglücklich sind." Der Sänger selbst ist da aber ganz anders: "Ich persönlich finde es einfach toll, wenn jemand, der mir nahesteht, es auf dem Weg des Lebens schafft, für den er*sie sich entschieden hat."

Lukas Graham hat auch schon eine ganz wichtige Erfahrung gemacht: "Wenn man etwas älter wird, merkt man, dass jemand, den ich vor einem Jahr kennengelernt habe, mir vielleicht bessere Dinge wünscht, als jemand, mit dem ich in den Kindergarten gegangen bin. Das ist eine erstaunliche Sache, wenn man erkennt, dass einige der neuen Freund*innen vielleicht die besseren Freund*innen sind. Nur weil man jemanden schon lange kennt, heißt das nicht, dass man ihn gut kennt. Wenn du dein Leben ändern willst, musst du auch deinen Freundeskreis ändern. Wenn du zum Beispiel in einem Raum bist, in dem du nicht geschätzt wirst und die Leute deine Meinung, deine Träume und deine Ambitionen nicht wertschätzen, dann musst du dir einen anderen Raum suchen. Du musst in den Garten gehen, wo dich jemand gießen will, damit du wächst."