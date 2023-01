Lukas Graham über "4 (The Pink Album)": "Es ist Platz für Sentimentalität und Traurigkeit."

Sein Song "7 Years" war der erste große Hit von Lukas Graham – und mit "Mama Said" und "Love Someone" legte er noch einige großartige und bei den Fans beliebte Tracks nach. Jetzt liefert er uns mit "4 (The Pink Album)" elf coole Songs – eine Mischung aus brandneuen und bereits als Single veröffentlichten Tracks. Im exklusiven Interview mit BRAVO verriet er, wo die Unterschiede zwischen "4 (The Pink Album)" und seinem vorherigen Album liegen, was für eine Bedeutung das Album-Cover hat und noch vieles mehr!