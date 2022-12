Netflix "Wednesday": 10 Fakten über Jenna Ortega

Im Alter von elf Jahren landete Jenna ihre erste Rolle in einem Film – und es war nicht nur irgendein Film, sondern "Iron Men 3"! Sie spielte als Tochter des Vizepräsidenten zwar nur eine kleine Rolle, aber es ermöglichte ihr, wichtige Erfahrungen an einem Filmset zu sammeln und konnte einige Schauspieler*innen treffen, die schon viele Jahre in der Filmindustrie tätig waren. Ihre bekanntesten Auftritte hatte sie bisher wohl in der Disney-Serie "Mittendrin und kein Entkommen", "Jane the Virgin", "You", "Scream" und nun im Netflix-Hit "Wednesday". Über zukünftige Projekte sagt Jenna: "Ich möchte Projekte machen, die mich ein bisschen mehr herausfordern und mich in Situationen bringen, mit denen ich mich anfangs vielleicht nicht unbedingt identifizieren kann, nur um mich selbst anzutreiben und zu sehen, was ich schaffen kann."