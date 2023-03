10 Fakten über "The Last Of Us"-Star Bella Ramsey

Aktuell sehen wir Bella Ramsey mit Pedro Pascal zusammen vor der Kamera in der HBO-Serie "The Last Of Us". Die postapokalyptische Action-Horror-Serie ist basierend auf die gleichnamigen Video-Games und feiert (genau wie die Spiele) gerade weltweit riesige Erfolge. Doch wo haben wir die talentierte Schauspielerin Bella Ramsey noch gesehen? Einige von euch kennen sie vielleicht noch aus der Serie "Game Of Thrones".

Dort spielte sie Lyanna Mormont und man sah sie in Staffel 6, 7 und 8. Zu dem Zeitpunkt war Bella gerade einmal 13 Jahre alt und es war ihre allererste Rolle. Wow, was für ein Flex. 😃 Allererste Rolle und dann bei so einer bekannten Produktion? Das ist wirklich eine beachtliche Leistung. Weitere Produktionen, bei denen Ramsey ein Teil war sind "Eine lausige Hexe", Résistance – Widerstand, Catherine, Lady wider Willen und einige mehr.