Madelyn Cline: 10 Fakten über den "Outer Banks"-Star

Madelyn ist an einem Ort aufgewachsen, der nur 30 Minuten von Charleston, wo "Outer Banks" gedreht wird, entfernt ist. Lange Zeit verbrachte sie ihre Sommer in New York, um an verschiedenen Model-Projekten mitzuwirken und kehrte dann in die Heimat zurück. 2017 zog sie, gegen den Willen ihrer Eltern, nach Los Angeles, um ihre Schauspielkarriere verfolgen kann. Doch dann kam "Outer Banks": "Es war ein absolut verrückter Moment, in dem sich der Kreis schloss. Ich ging zu meinem nächsten Vorsprechen in Charleston und kam nicht mehr zurück [nach LA]. Ich habe mich wieder in die Stadt verliebt."