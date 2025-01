"Nobody Wants This": Alle Infos zu Staffel 2

Kurzer Rückblick: In der ersten Staffel lernen sich die Podcasterin Joanne und der jüdische Rabbi Noah kennen und verlieben sich trotz ihrer extrem unterschiedlichen Lebensstile ineinander. Es prallen zwei Kulturen aufeinander, was ihre Beziehung auf die Probleme stellt: Die eigene Familie, der religiöse Glaube und persönliche Krisen verlangen ihnen alles ab. Am Ende der Staffel trennt sich Joanne deshalb auch von Noah, denn: Sie ist (noch) nicht bereit zum Judentum zu konvertieren und sie will Noahs Aussicht, der Oberrabbiner zu werden, nicht im Wege stehen. Nach einer emotionalen Trennung wird Noah aber klar, dass er das nicht zulassen kann und entscheidet sich gegen seine Karriere und für Joanne! Ein schönes Happy End, oder? Na ja… Es werden sicherlich einige Schwierigkeiten und Herausforderungen auf die beiden zukommen…

Zum Beispiel: Was bedeutet die Entscheidung nun für Noahs Karriere? Seine Familie wird den Entschluss wahrscheinlich nicht einfach so akzeptieren – außerdem steht Joannes mögliche Konversion zum Judentum auch weiterhin noch im Raum. Serienschöpferin Erin Foster erklärte in einem Interview mit Indiwire, dass sie gerne "da weitermachen will, wo wir aufgehört haben, und es weiterhin langsam angehen lassen, denn ich möchte nicht, dass wir uns zu weit vorwagen." Jackie Thon, die in der Serie Esther spielt, hat in einem anderen Interview verraten: "Ich denke, wir werden in Staffel 2 tiefer in die Geschichten jedes einzelnen eintauchen."

Hauptdarsteller Adam Brody hat gegenüber Tudum erwähnt, dass Noah und Joanne mit vielen Fragen zu kämpfen haben werden: "Was soll er tun? Was soll sie tun? Welche Art von Opfer wird es wert sein? Was bedeutet Wachstum oder was bedeutet, sich selbst zu vernachlässigen, um mit jemanden zusammen zu sein? Es ist ein Opfer, aber im Idealfall wächst man zusammen und ist dadurch besser." Ob Noah und Joanne wohl schaffen werden, alle Herausforderungen zu meistern?