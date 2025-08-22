Andere Portale
Revelle über neues Album „was wenn alles gut geht?“: „Für mich ist es ein Mutmacher!“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Revelles neues Album „was wenn alles gut geht?“ ist da! 😍 Im Interview mit BRAVO.de hat die Sängerin unter anderem erzählt, was wirklich hinter dem Albumtitel steckt…👀

Revelle liegt auf einem Bett, vor ihr offene Tagebücher, Briefe und eine Tasse
Revelle verarbeitet in ihrer Musik persönliche Erlebnisse Foto: Mischa Lorenz
„was wenn alles gut geht?“: Hoffnungsvoll und tiefgründig

Revelle veröffentlicht heute (22.08.2025) mit „was wenn alles gut geht?“ ihr bereits zweites Studioalbum! Vorboten wie „karma“, „dass liebe schön sein kann“ oder „herz mit widerhaken“ haben uns schon vorher etwas auf das Gesamtwerk eingestimmt – aber wie würde Revelle selbst eigentlich ihr neues Album beschreiben?  „Für mich ist 'was wenn alles gut geht' ein sehr hoffnungsvolles und gleichzeitig tiefgehendes Album. Die 18 Songs sind in den letzten drei bis vier Jahren entstanden und zeigen den Weg, den ich in dieser Zeit gegangen bin. Es gibt ruhige, persönliche Songs, aber auch welche, die schon im Club gelaufen sind. Besonders gefreut hat mich, dass ich einige Songs mit Freunden geschrieben und gesungen habe - das macht das Album für mich noch wertvoller.“

Revelle will immer vom Besten ausgehen

Mit „was wenn alles gut geht?“ zeigt die Sängerin also, wie vielseitig musikalisch ist. Was genau steckt aber hinter dem Albumtitel und warum fasst er die Tracks des Albums so gut zusammen? „'Was, wenn alles gut geht' ist ein Satz, der mir immer wieder Mut macht - gerade in Momenten, in denen ich nicht weiß, wie es weitergeht. Statt nur an das zu denken, was schiefgehen könnte, erinnert er mich daran, was passiert, wenn wirklich alles so kommt, wie man es sich wünscht. Genau deshalb trägt das Album diesen Titel. Für mich ist es ein Mutmacher und fasst das ganze Gefühl dieses Albums zusammen: vom Besten ausgehen“, so Revelle. Was für eine schöne – und wichtige – Message! 🥰

_____

„was wenn alles gut geht?“ zeigt neue Seiten von Revelle

Album Nummer 1 „immer nur liebe“ veröffentlichte Revelle vor ungefähr drei Jahren. In dieser Zeit ist natürlich viel passiert und die Sängerin hat sich weiterentwickelt – persönlich und musikalisch. Das spiegelt sich auch im zweiten Album wider: „'was wenn alles gut geht?' ist auf jeden Fall lebhafter als mein erstes Album. Es gibt mehr Features und viele verschiedene Sounds, die ganz neue Seiten zeigen. Während das Debüt eher ruhiger war, hat dieses Album mehr Facetten und zeigt nochmal mehr von mir - als Mensch und als Musikerin. Besonders gefreut hat mich auch, dass es diesmal gesprochene Sprachnachrichten gibt, die meine Gedanken einfangen und die Hörerinnen und Hörer noch näher in meine Welt mitnehmen. Das Schreiben und Aufnehmen hat mir unglaublich viel Spaß gemacht.“

