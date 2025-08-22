Revelle über neues Album „was wenn alles gut geht?“: „Für mich ist es ein Mutmacher!“

Mit „was wenn alles gut geht?“ zeigt die Sängerin also, wie vielseitig musikalisch ist. Was genau steckt aber hinter dem Albumtitel und warum fasst er die Tracks des Albums so gut zusammen? „'Was, wenn alles gut geht' ist ein Satz, der mir immer wieder Mut macht - gerade in Momenten, in denen ich nicht weiß, wie es weitergeht. Statt nur an das zu denken, was schiefgehen könnte, erinnert er mich daran, was passiert, wenn wirklich alles so kommt, wie man es sich wünscht. Genau deshalb trägt das Album diesen Titel. Für mich ist es ein Mutmacher und fasst das ganze Gefühl dieses Albums zusammen: vom Besten ausgehen“, so Revelle. Was für eine schöne – und wichtige – Message! 🥰