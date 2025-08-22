Royel Otis über neues Album „hickey“: „Wir haben ein bisschen Spaß gehabt!“

Juhuu, ein neues Royel Otis Album! 😍 Die Freude bei den Fans ist groß, denn seit heute können sie die neuesten Songs anhören. Und wie Royel erzählt, unterscheidet sich „hickey“ in einigen Punkten von ihren bisherigen Projekten: „Es ist das erste Album, bei dem wir mit mehreren Produzenten und Songwritern zusammengearbeitet haben. Wir haben uns ein bisschen gehen lassen, ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben auch versucht, mehr darüber nachzudenken, wie die Songs live rüberkommen würden.“ Das Ergebnis: 13 brandneue MEGA Royel Otis Songs!

Doch wie kam es eigentlich zu dem Albumtitel und wieso fasst „hickey“ die Songs auf diesem am besten zusammen? Otis hat da eine ganz einfache Antwort: „Weil Liebe beißt“.