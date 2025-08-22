Andere Portale
Royel Otis über neues Album „hickey“: „Wir haben ein bisschen Spaß gehabt!“

Vanessa Voormanns - Foto: Vanessa Voormanns
Vanessa Voormanns, Redakteurin

Royel Otis ist aktuell DIE Indie-Pop-Band. Das beweisen sie auch wieder mit ihrem neuen Album „hickey“. Im BRAVO.de-Interview verrät das Duo aus Australien unter anderem, wie der Albumtitel zustande kam und welcher Track ihr absoluter Lieblingssong ist. 👀

Otis und Royel von Royel Otis stehen über die Kamera gebeugt. Royels pinke Haare wehen ins Gesicht und verdecken dieses gewollt
Otis Pavlovic (links) und Royel Maddell (rechts) bilden das australische Duo Royel Otis Foto: Alex Wall
An dem australischem Duo Royel Otis kommt man eigentlich kaum noch vorbei. Ihren Durchbruch hatten sie 2022 mit ihrem Song „Oysters In My Pocket“ – letztes Jahr gab es dann das Debütalbum „PRATTS & PAIN“. Heute (22. August 2025), etwa eineinhalb Jahre später, kommt mit „hickey“ Studioalbum Nummer 2. Wir haben Royel Maddell und Otis Pavlovic nach ihrem Set beim Lollapalooza in Berlin getroffen und mit ihnen über neuestes Album gesprochen.

Royel Otis: „Liebe beißt“

Juhuu, ein neues Royel Otis Album! 😍 Die Freude bei den Fans ist groß, denn seit heute können sie die neuesten Songs anhören. Und wie Royel erzählt, unterscheidet sich „hickey“ in einigen Punkten von ihren bisherigen Projekten: „Es ist das erste Album, bei dem wir mit mehreren Produzenten und Songwritern zusammengearbeitet haben. Wir haben uns ein bisschen gehen lassen, ein bisschen Spaß gehabt. Wir haben auch versucht, mehr darüber nachzudenken, wie die Songs live rüberkommen würden.“ Das Ergebnis: 13 brandneue MEGA Royel Otis Songs!

Doch wie kam es eigentlich zu dem Albumtitel und wieso fasst „hickey“ die Songs auf diesem am besten zusammen? Otis hat da eine ganz einfache Antwort: „Weil Liebe beißt“.

Album soll inspirieren und Spaß machen

Während des Interviews fällt auf jeden Fall eins auf: „jazz burger“, der letzte Song auf dem Album, hat einen ganz besonderen Platz in den Herzen der beiden. Lieblingssong auf „hickey“? „jazz burger“ (und Royel fügt noch „come on home“ hinzu). Emotionalster song? „jazz burger“. Song, der am schnellsten geschrieben war? Richtig, „jazz burger“. An einem Song arbeiteten die beiden aber schon, bevor überhaupt ihr Debütalbum „PRATTS & PAIN“ releast wurde: „i hate this tune“. „Wir haben vor etwa zwei Jahren angefangen, an diesem Song zu schreiben“, so Otis. Krass, oder?

Die beiden hoffen, dass ihre Fans einiges von ihrem neuen Album mitnehmen können: „Songs, die ihnen gefallen, Energie, Inspiration und Spaß“, so Royel, bevor Otis noch hinzufügt: „und Entdeckungsfreude“. Wir feiern „hickey“ auf jeden Fall sehr!

