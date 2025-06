Calum Hood über Solo-Debütalbum "ORDER chaos ORDER": "Es ist einfach wie ein Kreislauf in meinem Leben"

Calum Hood veröffentlicht heute (13. Juni 2025) mit "ORDER chaos ORDER" sein Debütalbum als Solo-Artist! Nach vierzehn Jahren im Musikbusiness in der Band 5 Seconds Of Summer nichts Neues mehr – aber doch komplett anders und somit stieg auch die Nervosität mit jedem Tag, an dem der Release näher rückte: "Jeden Tag wird es ein bisschen realer. Ich werde ein bisschen nervöser. Aber ich glaube, ich bin wirklich aufgeregt, weil ich weiß, dass ich die Musik liebe. Es ist ein großer Schritt für mich, sie einfach zu veröffentlichten. Also, hoffentlich gefällt es den Leuten." Da sind wir uns ziemlich sicher, denn in dem Album steckt jahrelange Arbeit und jede Menge Liebe: "Der älteste Song 'All My Affection' ist von 2022, den habe ich also schon vor drei Jahren geschrieben."

Doch wie kam es dazu, dass er sich dafür entschied nach so vielen Jahren endlich den Schritt zu wagen und an Solo-Musik zu arbeiten? "Ich glaube, ich habe sowieso geschrieben. Vor allem während Covid, als ich die ganze Zeit zu Hause war, habe ich die meisten Tage einfach geschrieben. Und das hat mich irgendwie dazu inspiriert, ein paar Demos zusammenzustellen. Von da an habe langsam angefangen, nach den richtigen Leuten zu suchen, mit denen ich zusammenarbeiten kann"