Omar Rudberg und Edvin Ryding im Interview: "Wir beide zusammen, das macht einfach Sinn."

Omar Rudberg ist nicht nur als Schauspieler und für seine Rolle des Simon in "Young Royals" bekannt, sondern war schon zuvor in Schweden als Sänger erfolgreich! Beides unter einen Hut zu bekommen, muss doch schon schwer genug sein, warum also noch eine Kosmetik-Marke gründen? "Ich wollte schon immer so etwas wie eine eigene Marke kreieren. Ich schaue zu vielen Künstler*innen und Leuten auf, die ihre eigene Marke gegründet haben, neben ihrer eigentlichen Karriere. Ich habe viel darüber nachgedacht, was genau ich kreieren sollte, womit ich anfangen könnte, was ich gerne mache, was ich gerne benutze und trage. Dann habe ich mit meinem Team darüber geredet und sie meinten, ich sollte einfach mal versuchen, ein Parfüm zu machen. Und ich sagte: 'Wisst ihr, was? Das ist so interessant. Ich liebe die Idee, ein Parfüm zu machen.' Ich habe dann gesagt, dass wir auch Kosmetik machen könnten, weil ich es schon immer liebe, Make-up zu benutzen. Warum sollte ich also nicht meine eigene Beauty-Marke machen? Es ist wirklich etwas Besonderes. Es wird etwas ganz Besonderes sein", erzählt Omar.