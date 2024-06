Wallows im Interview: "Es ist einer der coolsten Songs, den wir gemacht haben!"

Das dritte Album der Band umfasst 12 brandneue Songs – gar nicht so leicht, sich da für einen Lieblingssong zu entscheiden, oder? Aber nicht nur für Fans der Band ist das eine richtige Herausforderung, sondern auch für die Jungs selbst. Nach kurzer Überlegung kristallisierte sich dann aber doch der eine oder andere Song heraus: "'She’s an Actress'. Warum? Ich denke, dass meine Lieblingsauswahl immer eher zu denen tendiert, die ich nicht direkt mit etwas anderem vergleichen kann. Und ich denke, dass dieser Song ziemlich einzigartig ist. Ich habe das Gefühl, dass er aus einer ziemlich inspirierten, ehrlichen und originellen Position heraus entstanden ist. Ich bin auch textlich wirklich stolz darauf, wie der Song geworden ist. Ich denke, es ist vielleicht einer der coolsten Songs, den wir gemacht haben, wenn nicht sogar der coolste", so Dylan.

Cole, der Schlagzeuger der Band, hat einen anderen Favoriten: "Ich sage 'Going Under'. Ein lustiger Fakt, der mir gerade einfällt: Es gibt ein paar Teile in diesem Song, die für eine einzelne Person ziemlich schwierig sind, auf einem Instrument. Zum Beispiel eine Gitarrenstimme – Braeden hat die tiefen Töne der Gitarre gehalten und ich habe sie geschlagen, weil wir sie beide spielen mussten. Es gab mehrere Situationen, in denen zwei Leute gleichzeitig ein Instrument spielen mussten, was sehr lustig war." Braeden ging es jedoch so, wie wahrscheinlich einigen Fans: Er konnte sich nicht entscheiden. :D