Wallows über ihr neues Album "Model": "Wir haben nicht zu viel drüber nachgedacht!"

„Model“ ist nach "Nothing Happens" (2019) und "Tell Me That It’s Over" (2022) das dritte Studioalbum von Wallows. Was unterscheidet "Model" von den beiden vorherigen Projekten? "Für mich fühlt es sich so an, als ob wir als Band mehr zu uns selbst gefunden haben und gewachsen sind. Das passiert ganz natürlich, durch die Erfahrungen, die wir machen. Das ist unsere dritte Platte, wir haben diesen Prozess also schon ein paar Mal durchlaufen. Wir sind viel getourt, wir haben mehr gelebt und sind ein bisschen älter geworden. Vielleicht sind wir auch weiser geworden. Aber es fühlt sich so an, als wären wir auf diesem Album mehr Wallows als jemals zuvor", erklärt Cole.

Vor allem aber haben sie sich zum ersten Mal nicht zu viele Sorgen gemacht, sondern sind einfach ihrem Instinkt gefolgt: "Als wir jünger waren, haben wir während des Aufnahmeprozesses so viel in die Produktion geworfen, wie es nur ging. Diesmal haben wir uns damit etwas zurückgehalten, nicht zu viel darüber nachgedacht und waren nicht so unsicher. Bei vielen Songs verstecken wir nichts mehr. Es ist nichts Unsicheres mehr dabei. Es definitiv unser reifstes und intensivstes Projekt, vielleicht, weil wir es am wenigsten überdacht haben", so Cole.