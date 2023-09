Madison Beer über neues Album "Silence Between Songs": "Ich fühle mich jetzt in der Stille wohl"

Heute (15.09.2023) veröffentlicht Madison Beer mit "Silence Between Songs" ihr zweites Studioalbum. Was genau steckt aber hinter dem Albumtitel? "'Silence Between Songs' bedeutet im Grunde, dass ich in der Lage war, den Lärm auszublenden und mich in der Stille wohlzufühlen, die ich früher als sehr unangenehm empfand. Ich bin in dieser Zeit gewachsen und habe viel gelernt", erklärt die Sängerin. Seit dem Release ihres Debütalbums "Life Support" sind über zwei Jahre vergangen. In dieser Zeit hat sich für Madison viel verändert und genau das hört man auch auf dem neuen Album: "Es gibt so viele endlose Unterschiede. Es ist schwer, sie alle aufzuzählen. Ich denke einfach, dass ich in meinem Leben aktuell einfach an einem ganz anderen Ort bin."