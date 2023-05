Heiko und Roman Lochmann von HE/RO: "Manchmal muss man Dinge ausprobieren und dumm sein, um daraus zu lernen."

Nach dem Release ihres Debüt-Albums "Teen Star Dilemma" als HE/RO im Mai letzten Jahres ruhten sich die Zwillinge Heiko und Roman nicht aus, sondern lieferten seitdem mit "Unsichtbar", "Verrückte Phase" und zuletzt "Money" weitere neue Songs. Doch worum geht’s eigentlich in ihrem neuesten Song "Money"? "Wir haben den Song letztes Jahr, in der Zeit als alles teurer wurde, geschrieben. Die Inflation, die Gaspreise, alles hat gekickt. Wir haben dann bei uns selbst, aber auch in unserem Umfeld beobachtet, dass irgendwie Unmut entstanden ist und dass halt auch viele einfach damit gestruggelt haben. Beim Schreiben des Songs haben wir versucht, diesem eigentlich schweren Thema ein bisschen Leichtigkeit zu geben und den Spieß etwas umzudrehen und zu sagen 'Nimm einfach mein Geld, mach damit, was du willst.' Es ist also ein ernstes Thema, aber nicht ernst verpackt, denn davon brauchen wir alle nicht noch mehr – sondern ein bisschen Leichtigkeit und Spaß", erklärt Roman.