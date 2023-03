Reneé Rapp über ihre Vergangenheit: "Man hat sich über mich lustig gemacht"

Im Alter von 23 Jahren hat Sängerin und Schauspielerin Reneé Rapp schon ziemlich viel erreicht: Eine Hauptrolle im Broadway-Musical "Mean Girls", in die sie in dem kommenden "Mean Girls"-Remake Film wieder schlüpfen wird, eine Rolle in der Serie "The Sex Life of College Girls" und seit 2022 startet sie nun mit ihren eigenen Songs durch! Wir haben Reneé in Berlin getroffen und mit ihr über mentale Gesundheit und ihre persönlichen Erfahrungen gesprochen.