Reneé Rapp über den Anfang ihrer Musikkarriere: "Ich habe viele Menschen aus meinem Leben gestrichen"

Ihr aktuell beliebtester Song bei den Fans ist aber ein anderer: "Too Well". Doch Reneé selbst ist nicht 100%ig überzeugt von dem Song: "Ich habe ihn so lange gehasst. Es macht aber am meisten Spaß, ihn live zu spielen, und deshalb mag ich ihn. Aber textlich bedeutet er mir wirklich wenig. Es ist wahrscheinlich der Song, den ich am wenigsten mag, von denen, die ich je gemacht habe. Aber alle sagten: 'Er wird sich gut machen.' Und sie hatten recht. Aber das ändert nichts daran, wie ich über ihn denke." Doch warum kann sie sich nicht wirklich mit dem Song anfreunden? "Ich bin sehr erzähl- und Lyrik-orientiert und ich glaube einfach nicht, dass die Lyrics in dem Song das wiedergeben. Und ich mochte die Session nicht, in der wir den Song geschrieben haben. Und das hat auch viel damit zu tun. Ich erinnere mich, dass ich diese Erfahrung nicht mochte, deshalb verbinde ich sie nicht mit einem guten Gefühl." Heute bringt sie die Deluxe-Version ihrer EP "Everything to Everyone" raus. Was die Fans sonst noch von ihr erwarten können? "Ein Album, ganz sicher – und hoffentlich wird es auch funktionieren", verrät Reneé.