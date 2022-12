Ross Lynch von The Driver Era: Nie wieder Schauspielern?

Mit "Austin & Ally" hatte Ross Lynch als Schauspieler seinen großen Durchbruch. Doch neben der Schauspielerei schlägt sein Herz noch für etwas anderes: die Musik. Zuerst startete er mit seinen drei Geschwistern und einem Freund die Band R5, seit 2018 geht er zusammen mit seinem Bruder Rocky mit The Driver Era seiner musikalischen Leidenschaft nach. Die Schauspielerei ist seitdem etwas in den Hintergrund gerückt. Doch bleibt das auch in Zukunft so? Im exklusiven Interview mit BRAVO hat Ross über seine Pläne gesprochen.