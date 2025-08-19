„The Hunt for Gollum“: Wer kommt alles zurück nach Mittelerde?

Gollum-Darsteller Andy Serkis offenbarte 2024, dass „The Hunt for Gollum“, was bisher übrigens nur der Arbeitstitel ist, eine „Mittelerde-Erfahrung durch Gollums Augen“ werden soll. Doch was genau bedeutet das?

Wie eingefleischte „Herr der Ringe“-Fans wissen, war Gollum einst unter dem Namen Sméagol bekannt und entdeckte DEN einen Ring in einem Fluss. Jahre später verlor er ebenjenen Ring an Bilbo Beutlin, der ihn Jahrzehnte verwahrte und ihn schlussendlich Frodo Beutlin gab. Und genau hier soll der Film ansetzen: zwischen Bilbos Geburtstag und Frodos Aufbruch ins Bruchtal – also parallel zum Beginn von „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“.

Wenn man damit J. R. R. Tolkiens zugrundeliegende Geschichte folgt, dann sollte im Film Aragorn von Gandalf losgeschickt werden, um Gollum aufzusuchen, da Gandalf Angst hat, dass Gollum Sauron Informationen über den einen Ring verraten könnte. Im weiteren Verlauf der Geschichte überliefert Aragorn Gollum an Gandalf, der diesen verhört. Mehr als das ist, bisher nicht bekannt – obwohl …

Produzent Peter Jackson hat angemerkt, dass man diesmal die Chance nutzen möchte, Gollums Hintergrundgeschichte stärker zu beleuchten. Darüber hinaus hat er in den Raum geworfen, dass es sein könnte, dass bekannte „Herr der Ringe“-Charaktere auf Gollum treffen könnten. Aber welche Charaktere könnten das sein?