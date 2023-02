Niall Horan über neues Album "The Show": "Es ist einfach insgesamt alles größer!"

Mit "Heaven" haben wir nun schon mal einen ersten Vorgeschmack auf Nialls neues Album "The Show" bekommen. Für dieses konnte er sich auch zum ersten Mal so richtig viel Zeit nehmen: "Ich habe schon immer Geschichten mit meinen Songs erzählt. Ich setze mich hin, suche mir ein Szenario aus und beleuchte es aus allen möglichen Blickwinkeln und in allen Einzelheiten. Dieses Mal, wahrscheinlich wegen der Pandemie, hatte ich viel mehr Zeit, mich hinzusetzen und über größere Dinge nachzudenken. Aus offensichtlichen Gründen hatten wir viel Zeit. Ich hatte von 2010 bis zu Pandemie nie wirklich mehr als, ich würde sagen, höchstens einen Monat Zeit, um mich an einen Ort zu setzen und nachzudenken. Man denkt, dass man nachdenkt, wenn man immer weitermacht, aber wenn man dann tatsächlich stillsitzt und wir alle in diesem verletzlichen Zustand sind, in dem wir uns befanden, fühlte es sich so an, als würden die Gedanken immer größer und weniger kleine Szenarien."