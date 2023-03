Niall Horan: Alle Infos zu seinem neuen Album!

Im exklusiven BRAVO-Interview hat Niall schon einiges zu "The Show" erzählt. Bei der Entstehung des Albums gab es unter anderem einen großen Unterschied zu seinen vorherigen Alben: "Dieses Mal, wahrscheinlich wegen der Pandemie, hatte ich viel mehr Zeit, mich hinzusetzen und über größere Dinge nachzudenken. […] Man denkt, dass man nachdenkt, wenn man immer weitermacht, aber wenn man dann tatsächlich stillsitzt und wir alle in diesem verletzlichen Zustand sind, in dem wir uns befanden, fühlte es sich so an, als würden die Gedanken immer größer und weniger kleine Szenarien." Aber nicht nur die Gedanken sind größer, sondern auch der Sound von "The Show": "Ich würde sagen, insgesamt ist einfach alles größer. Der Sound ist größer, 'Heaven' klingt größer. Ich möchte nicht sagen, dass es hymnenhaft ist, denn dann würde ich sagen, dass ich nur Hymnen schreibe, aber es hat ganz oft dieses hymnische Gefühl. Dann gibt es natürlich noch die Balladen und meine kleinen akustischen Momente. Ich denke, es ist mein bestes Album. Und ich hoffe, dass der Rest der Welt mir zustimmen wird", erzählt der Sänger.