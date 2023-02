Niall Horan: Das kann er an seinem neuen Job nicht leiden!

"Ich habe es wirklich genossen. Ich hatte so viel Spaß dabei, der erste Teil der Show macht so viel Spaß", so Niall. "Im Grunde genommen sucht man sich jemanden, bei dem man das Gefühl hat, dass man ihm wirklich helfen kann, und zwar nicht nur für die Fernsehshow. Meine Lieblingsmusik ist Singer-Songwriter, jemand mit einem einzigartigen Sound, der einen wirklich mitreißt – und darauf habe ich gewartet", ergänzt der Sänger. Doch nach der Anfangsphase wurde es ernst: "Entscheidungen zu treffen, die Leute nach Hause zu schicken… Wenn man bei so einer Show dabei war, ist es einfach nur schrecklich, ihre Gesichter zu sehen, wenn man sagt: 'Okay, du musst jetzt nach Hause gehen.' Es ist so schrecklich." Abschließend sagt der Sänger: "Das Einzige, was mir daran nicht gefällt, ist die Macht, die ich habe."