Steckbrief Niall Horan

Im Jahre 2010 bewarb sich Niall Horan bei der TV-Castingshow X Factor als Solokünstler und sang den Song "So Sick" von Ne-yo. Leider schaffte er es nicht in die Endrunde, aber Gast-Jurorin Nicole Scherzinger war völlig begeistert von dem süßen Blondschopf, so dass sie ihn für die Kategorie Band vorschlug.