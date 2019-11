One Direction: Hoffnung auf eine Reunion

Wenn einer sich auskennt, dann er: "X Factor"-Juror Simon Cowell hat ein Händchen für erfolgreiche Bands. Schließlich ist er verantwortlich für die Gründung von Power-Gruppen wie Little Mix, Fifth Harmony – und One Direction. In einem Interview wurde der Musikproduzent jetzt nach seiner Einschätzung gefragt: Gibt es Hoffnung auf eine Reunion von Harry Styles, Liam Payne, Niall Horan und Louis Tomlinson? Seine Antwort:

"Mein Bauchgefühl sagt ja. Ich meine, sie haben alle tolle Solo-Karrieren im Moment, aber sie hatten auch als Band haufenweise Hits. Sie könnten eine Tour nach der anderen machen. Man könnte eine einziges One Direction-Konzert machen oder eine komplette Tour – es wäre immer in 20 Sekunden ausverkauft."

One Direction: Laut Simon Cowell könnte die Reunion bald stattfinden

Als Simon Cowell anschließend gefragt wurde, wann die Reunion-Tour seiner Meinung nach stattfinden könnte, antwortete er: "Innerhalb der nächsten fünf Jahre." Wow! Und was sagen die ehemaligen One Direction-Mitglieder dazu? Bisher hat noch keiner der Jungs eine klare Ansage gegeben. Louis Tomlinson hat allerdings bereits zugegeben, dass er keine One Direction-Pause wollte. Und auch Harry Styles hat in einem Interview Neuigkeiten über One Direction verraten. Es gibt also doch immer wieder Hinweise, dass die Jungs Lust auf eine Reunion hätten. Na dann: Hoffentlich ist Simon Cowells Musik-Instinkt immer noch so gut wie vor 9 Jahren, als er die Band gegründet hat. 😍😏

