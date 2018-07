Steckbrief Zayn Malik

Im Jahre 2010 nimmt Zayn Malik – genau wie Niall Horan - als Solokünstler bei der 7. Staffel von X Factor teil. Zayn leidet unter schrecklichem Lampenfieber - und als er mit seinem Tanz-Auftritt an der Reihe ist, versteckt er sich Backstage. Im Bootcamp verpatzt Malik die Qualifikation für die Kategorie Boys und wird daraufhin zu den Bands gesteckt. So kommt er zu One Direction. Passt perfekt!