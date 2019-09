One Direction: Kleine Reunion

Liam Payne supportet One Direction-Bro Louis Tomlinson

Ob und wann das große One Direction-Comback ansteht, ist noch ungewiss. Zwei der Mitglieder standen nun aber wieder auf der selben Bühne, allerdings nacheinander. Anlass war das Coca-Cola Music Experience Festival in Madrid (Spanien) auf dem sowohl Louis Tomlinson als auch Liam Payne Solo-Konzerte gaben. Den Anfang machte Liam. Auf dem Gelände trafen sich die beiden Band-Members auch und hingen miteinander ab. Nach seiner Show postete der 26-Jährige einige Bilder auf Instagram mit seinem One Direction-Kumpel sowie von seinem Auftritt. In der Caption schrieb er eine süße Message an Louis Tomlinson: "L steht für... Danke, dass ich da sein durfte Madrid. Ich hatte viel Spaß letzte Nacht. Viel Glück an @louist91 für seinen ersten Solo-Gig als Headliner". Aaaaw, wie lieb von ihm!😍

Liam Payne singt für One Direction-Kollege Niall Horan

Erst vor knapp zwei Monaten feierten Liam Payne, Niall Horan und Co. den neunten "Geburtstag" von One Direction und teilten passend dazu cute Posts mit ihren Fans. Weil Liam Payne und Louis Tomlinson jetzt aber den Birthday von Kumpel Niall Horan verschwitzt hatten, beschloss Liam bei seinem Konzert auf dem Festival für Niall zu singen und meinte zu seinen Fans: "Louis versteckt sich hier auch irgendwo. Wir haben vorhin beide bemerkt, dass wir vergessen haben Niall zum Geburtstag zu gratulieren, also wollen wir schnell für ihn "Happy Birthday" singen?" Das machte die Crowd natürlich total gerne, nur Louis sang scheinbar woanders alleine mit. Denn er kam leider nicht auf die Bühne. Trotzdem hat One Direction-Member Niall Horan sich sicher meg gefreut!🎉

📲 | Liam Payne mentioned Louis during his set at #CCME before singing happy birthday to Niall Horan ♥️



“Louis is hiding out there as well, somewhere... and we both discussed that we forgot to wish niall a happy birthday”



