"One Direction": Harry Styles datet dieses Model

Harry Styles: Seit Sommer Single

Auch wenn es nicht allzu viele Infos über das Privatleben des attraktiven „One Direction“-Sängers gibt: Harry Styles (24) galt zumindest seit vergangenem Sommer als Single. Denn damals zerbrach Medienberichten zufolge die einjährige Beziehung zum „Victoria’s Secret“-Model Camille Rowe (29). Die beiden hatten ihre Liebe zwar nie offiziell bestätigt, doch es gab mehr als genug Paparazzi-Pics von ihnen, die mehr aussagten als jedes Statement.

Allzu schlecht scheint es Harry nach der Trennung von der hübschen Blondine jedoch nicht zu gehen, denn offensichtlich ist der 1D-Star schon wieder neu verliebt. Die Glückliche heißt Kiko Mizuhara, ist 28 und wie ihre Vorgängerin ebenfalls Model. Ansonsten haben Kiko und ihre Vorgängerin jedoch kaum etwas gemeinsam. Zumindest optisch ähneln sich die beiden Schönheiten null!

Harry Styles: Statement zur neuen Beziehung?

Für die schöne Kiko soll Harry in den letzten Monaten sogar mehrmals nach Japan geflogen sein, um dort Zeit mit seiner Auserwählten zu verbringen – denn Kiko lebt und arbeitet in Tokio! Was wirklich an den Liebesgerüchten dran ist, wissen bisher nur die beiden angeblichen Turteltäubchen selbst. Denn gemeinsame Pics sucht man im Netz bislang vergeblich! Das einzige Anzeichen, dass da was laufen könnte, ist die Tatsache, dass die zwei sich gegenseitig auf Instagram folgen. Ob wir bald mehr erfahren werden? Das ist eher fraglich, denn auch die Beziehung zu seiner Ex Camille hielt der „One Direction“-Sänger bekanntlich so geheim wie möglich. Dass sich der Hottie also bald zu seiner neuen Liebe äußern wird, ist deshalb eher unwahrscheinlich.

Das könnte dich auch interessieren: