Steckbrief Harry Styles

Harry Styles war zunächst Sänger in der Band White Eskimo, zusammen mit Gitarrist Haydn Morris, Bassist Nick Clough und Schlagzeuger Will Sweeny. In der 7. Staffel von X Factor bewarb er sich mit seiner Version von "Isn't She Lovely", konnte damit aber nur zwei der drei Juroren überzeugen. Im Bootcamp sang er "Stop Crying Your Heart Out" und qualifizierte sich damit für One Direction.