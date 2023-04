Harry Styles: Deshalb lehnte er Rolle in „Arielle: Die Meerjungfrau“ ab!

"Wir haben uns mit ihm getroffen. Er war reizend. Was für ein wunderbarer Kerl. Aber am Ende des Tages hatte er das Gefühl, dass er sich davon entfernen und die Filme machen will, die er letztendlich auch gemacht hat, die irgendwie düsterer waren." Damit meint Rob Marshall Harrys letzte Projekte "My Policeman", "Don’t Worry Darling" und einen kleinen Gastauftritt im Abspann von Marvels "Eternals". Der Regisseur zeigt Verständnis für Harrys Entscheidung: "Viele junge Musiker wie Harry versuchen, sich ihren Weg zu bahnen und wollen nicht unbedingt als Sänger gesehen werden. Deshalb wollte er wirklich etwas machen, das nicht in das Musikgenre fällt, um sich wirklich zu entfalten."