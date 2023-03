Louis Tomlinson: Darauf ist er besonders stolz

Das macht Louis Tomlinson glücklich

In einem neuen Clip aus seinem kommenden Dokumentarfilm "All of Those Voices" teilte der 31-jährige Sänger Louis Tomlinson mit, worauf er aus seiner "One Direction"-Zeit am stolzesten ist. „Wenn ich darüber nachdenke, wie stolz ich auf One Direction bin, denke ich, dass es als Kollektiv war, aber wenn ich darüber nachdenke, was mich als Einzelperson in dieser Band am stolzesten macht, ist es definitiv, die meisten Autoren-Credits zu haben", erzählte er. Das gab ihm das Gefühl, wichtig für die Band zu sein. Und das macht ihn auch heute noch überglücklich. 🥴

Der Dokumentarfilm "All of Those Voices", welcher Louis Tomlinsons persönliche Reise und Entwicklung zeigt, wird ab dem 22. März 2023 in den Kinos laufen.

