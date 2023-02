"Outer Banks": Was ist mit Sarahs und Rafes leiblicher Mutter passiert?

Es gibt so einige Rätsel, die in "Outer Banks" noch gelöst werden müssen. Doch besonders eins beschäftigt die Fans der Serie. In den bisherigen Folgen wurde bereits bestätigt, dass Rose Cameron nicht die biologische Mutter von Sarah und Rafe ist, sondern deren Stiefmutter. Was aber noch nicht verraten worden ist: Was ist mit Sarahs und Rafes leiblicher Mutter passiert ist?