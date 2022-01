"Outer Banks"-Star spricht über Dating-Gerüchte

"Outer Banks": Wird es eine 3. Staffel geben?

Die ersten beiden Staffeln waren ein voller Erfolg. Die Rede ist von der Netflix-Serie "Outer Banks". Inzwischen hat der Streamingdienst auch schon eine dritte Staffel bestätigt.

In dieser sollen wieder alle bekannten Gesichter der Serie mitspielen. Viele Abenteuer und die Suche nach dem ganz großen Schatz. Auch die dritte Staffel scheint vielversprechend zu werden. Eine Frage stellen sich jedoch die Fans: Wird die Trennung von Chase Stokes und Madelyn Cline auch die Serie beeinflussen? Wie wird die Story rund um Sarah und John weitergehen? ⤵️

Dating-Gerüchte: Was geht zwischen den beiden?

Anfang November 2021 haben Chase Stokes und Madelyn Cline ihre Trennung bekannt gegeben. Immer öfters wurde die 24-jährige Schauspielerin in den vergangenen Wochen nun mit dem DJ Zack Bia gesehen. Nun fragt sich die Community natürlich: Ist der "Outer Banks"-Stars wieder am daten? Verliebt? Eventuell sogar wieder vergeben? In einem Interview hat der DJ Klartext gesprochen. „Wir daten uns nicht. Wir verbringen aber gerne Zeit miteinander. Unsere Zeitpläne sind meistens ziemlich voll, daher genießen wir es einfach, wenn wir mal Freizeit haben und chillen dann gerne zusammen.“ Ob das so bleiben wird? Aus manch einer Freundschaft hat sich auch schon eine wunderbare Beziehung entwickelt. Wir sind gespannt!

