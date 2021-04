Die 10 teuersten Netflix-Serien

In „Narcos“ dreht sich alles um die wahre Lebensgeschichte des kolumbianischen Drogenlords Pablo Escobar. Nun, sicherlich wurde die ein oder andere kreative Freiheit in der Serie genommen, wie das so oft der Fall ist bei „wahren Geschichten“. Aber die Serie war mit ihren drei Staffeln sehr erfolgreich und hat sogar ein eigenes Spin-Off nach sich gezogen: „Narcos: Mexico“.

Kosten pro Folge: ca. 2,1 Millionen Euro