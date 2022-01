"Outer Banks" Serien-Schock: Ausstieg nach Staffel 3 😱

"Outer Banks": Geht es nach Staffel 3 ohne Madelyn Cline weiter?

Staffel drei von "Outer Banks" wurde gerade mal im Dezember bestätigt. Jetzt gibt es schon Gerüchte, dass Madelyn Cline, die in der Serie Sarah Cameron spielt, nach dieser "Outer Banks" verlassen wird.

Grund dafür soll die Trennung von ihrem "Outer Banks"-Kollegen Chase Stokes sein, mit dem sie über ein Jahr zusammen war. Aktuell soll sie ja DJ Zack Bia daten… Ob an ihrem Ausstieg wohl wirklich etwas dran ist? Madelyn Cline hat sich dazu jetzt über Instagram direkt bei ihren Fans gemeldet.

Das sagt "Outer Banks"- Star Madelyn Cline zu den Gerüchten

In ihrer Instagram-Story beantwortete die Schauspielerin die Frage, die Fans nun schon seit einiger Zeit beschäftigt: Wird sie wirklich nach der dritten Staffel etwa nicht mehr bei "Outer Banks" mitspielen? Madelyn Cline hat eine klare Antwort: "Hi, also ich werde immer wieder gefragt, ob Staffel 3 meine letzte bei 'Outer Banks' sein wird. Ich werde für so viele Staffeln zurückkommen, wie sie mich haben wollen."

Puhhh… Das ist doch schon mal eine gute Nachricht. Sie fügt dann noch hinzu: "Ich liebe meinen Job und es gibt keinen Tag, an dem ich nicht dankbar dafür bin und allen Menschen, die die Serie gesehen haben. Nicht alles, was ihr im Internet lest, ist wahr." Es sieht also so aus, als müssten wir nicht auf Madelyn Cline verzichten, wenn es nach der dritten Staffel von "Outer Banks" noch weitergeht. 😊

